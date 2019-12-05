برلمانى سابق: ارتفاع أسعار بعض السلع ناتج عن جشع التجار..فيديو

قال النائب السابق حسين إبراهيم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بعمل مشروعات كثيرة من أجل المواطن المصري ومن أجل المستقبل، موضحًا «السيسي بيحارب هنا وهنا عشان المواطن».



وأضاف إبراهيم، خلال حواره ببرنامج «مصر وناسها» تقديم الإعلامية هنا عبد الفتاح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل ليلا ونهارًا، ولا يكل من أجل أن يشعر المواطن براحة وأمان، وأكد أن الجميع يشعر بذلك.



وأشار إلى أن غلاء بعض الأسعار يأتي من جشع بعض التجار، أن الجميع إذا عمل بضمير سيكون هناك انخفاض في الأسعار.



وأوضح أن غلاء الأسعار يأتى من المواطنين أنفسهم، والحكومة ليس لها يد فى ذلك، وأكد أن هناك بعض السلع تباع فى مكان بسعر وفى مكان آخر بسعر مختلف.



وأكد النائب السابق حسين إبراهيم، أن الجميع يجب أن يعمل من أجل مصر، وأن تكون هناك رقابة ذاتية والجميع عليه أن يعمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.