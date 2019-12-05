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احذر .. الفحم خطر جدًا على الأسنان لهذه الأسباب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:58 م
احذر .. الفحم خطر
احذر .. الفحم خطر جدًا على الأسنان لهذه الأسباب
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رضوى حسام
يرغب العديد من الأشخاص في الحصول على أسنان نظيفة ذات لون أبيض ناصع، فمن اشهر الطرق للحصول على هذه النتيجة أستخدام الفحم.

أكدت بعض الدراسات على موقع " health line " مدى خطورة أن يلجأ الكثيرون من الأشخاص إلى استخدام الفحم لتنظيف الأسنان لخطورة الفحم على صحة الإنسان ،كما أن هناك جدلا كبيرا بين الأطباء فى أستخدامه.

تؤكد الدراسات الحديثة على فائدة استخدام معجون فحم الأسنان فى تنظيفها ولكن حذرت من استخدام الفحم مباشرة لإضراره بطبقة مينا الأسنان .

• أضرار أستخدام الفحم على الأسنان :-

- الفحم والمواد الكربونية تفتح المجال للإصابة بسرطان الفم.
- تزيل جزا من طبقة المينا لأنها خشنة جدا، ويؤدي هذا إلى تشوه الابتسامة.
- موت عصب السن، وإلتهاب اللثة .
- حساسية الأسنان .
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