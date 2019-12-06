طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام.. الاثنين

أعلن البنك المركزي اليوم الخميس أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لمدة عام في 9 ديسمبر الجاري.



وأضاف البنك أنه ستتم تسوية العطاء في 10 ديسمبر وسيحل أجل استحقاق الأذون في 8 ديسمبر 2020.



وهبطت عائدات أذون الخزانة بالجنيه المصري، مع تراجع متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 15.605 في المئة من 15.627 في المئة في الأسبوع الماضي، بينما انخفض العائد على الأذون لأجل 273 يوما إلى 15.261 في المئة من 15.537 في المئة قبل أسبوعين، ويتم تداول الجنيه المصري في نطاق يديره البنك المركزي.

