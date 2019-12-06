ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميا على الريق؟

يحتاج الجسم إلى العديد من الفيتامينات والمعادن، ويحتوى العسل على جميع الفوائد الصحية التى يحتاجها الجسم خاصة عند تناول ملعقة من العسل الأبيض على الريق يوميًا.



وقد نشر موقع "south coast sun" أهم 8 فوائد لتناول ملعقة من العسل يوميًا على الريق



1- فقدان الوزن

يحتوى العسل على العديد من الفيتامينات والسكريات المفيدة التى يحتاجها الجسم وتمده بالطاقة، كما أن العسل يعزز عملية الأيض ، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.



2- ترطيب وتطهير الجلد

يحتوى العسل على العديد من مضادات الأكسدة التى تساعد على تطهير الجسم من السموم، كما أن خصائصه المضادة للبكتيريا تساعد على ترطيب الجلد بشكل عميق.



3- خفض مستوى الكوليسترول فى الدم

العسل لا يحتوي على الكوليسترول على الإطلاق على العكس تماما مكوناته والفيتامينات المكونة له تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، والاستهلاك اليومي للعسل له تأثير مفيد على مستوى المركبات المضادة للأكسدة في الجسم التي يمكن أن تحارب الكوليسترول الزائد.



4- تقوية القلب



يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في العسل أن تمنع الشرايين من التضيق، التى قد تؤدي إلى فشل القلب أو تدهور الذاكرة أو الصداع.



5. تحسين الذاكرة



يساعد تناول العسل يوميًا على مكافحة الإجهاد واستعادة نظام الدفاع المضاد للأكسدة الخلوي ، وبالتالي تحسين الذاكرة. إلى جانب ذلك ، فإن الكالسيوم الموجود في العسل ينقل إلى الدماغ بسهولة ، مما له تأثير مفيد على أدائه.