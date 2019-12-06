ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزارة المالية السودانية تشكل فريق عمل لمعالجة هيكل الأجور والرواتب

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:41 ص
وزير المالية والتخطيط
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم
Advertisements
أ ش أ
أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي قرارا اليوم /الخميس/ بتشكيل فريق عمل وطني لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة لعام 2020.

وذكرت وزارة المالية - في بيان - أن الغرض من القرار، المعالجات الشاملة للمرتبات والأجور في الخدمة المدنية، وإزالة التشوهات، بما يحقق العدالة والرضا الوظيفي بين جميع مكونات الخدمة المدنية المختلفة، ولتجويد الأداء في دفع عجلة التنمية بالبلاد، ومن أجل تحسين سبل العيش الكريم لجميع العاملين بالدولة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين نتيجة لسياسات الإفقار الممنهجة للنظام البائد.

وحدد القرار للجنة مهاما واختصاصات لمراجعة الوضع الحالي للأجور والمرتبات في الخدمة المدنية، والوحدات التي تعمل بقانون خاص، وإبراز الفروق والتشوهات، ومراجعة المخصصات والبدلات والامتيازات المختلفة، وفقا للتدرج الوظيفي في الخدمة المدنية، والوحدات الحكومية، وتوضيح درجات التباين بينها.

كما نص القرار على أن تفرغ اللجنة من عملها خلال شهر ونصف، على أن ترفع تقاريرها، متضمنا تصورا متكاملا ومدروسا، وفق خيارات ومبررات محددة، لتحسين الأجور وإزالة الفروق بين العاملين بالدولة وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور، حسب الدرجات الوظيفية، ووضع أسس علمية محددة للمراجعة الدورية للأجور، تُراعي فيها التغييرات التي تحدث في كلفة المعيشة، بسبب تغيرات الأسعار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص| مشروع قانون

لوجود أكثر من أساسي.. مقترح بمنح علاوة للعاملين غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية

4 آلاف جنيه حد أدنى.. النواب يكشف خطة الحكومة لزيادة رواتب المعلمين

اخبار البرلمان | أول تحرك من مجلس النواب بسبب البلاك فرايداي.. وتدخلات لرفع المعاشات ومراجعة الحد الأدني للأجور

تحرك عاجل من البرلمان بسبب الحد الأدنى لأجور الجامعات

ترشيحاتنا

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

رحلة 7 أيام تحريات لكشف لغز توائم أوسيم.. الأب والأم تبادلا الاتهامات ثم اعترفا دون ندم

الأهلي يكشف موقف المدينة الرياضية بعد التعاقد مع استاد السلام

موعد مباراة الأهلى والهلال السوداني بأبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

مدرب قطر يكشف كواليس السقوط أمام السعودية في خليجى 24

AdvertisementS

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور