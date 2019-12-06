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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة يستعرض الفرص الاستثمارية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
استعرض المهندس مجدى يوسف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، كافة الفرص الاستثمارية المتاحة على جمعية مستثمرى أكتوبر، مؤكدا تشجيع الدولة بشكل كبير للمستثمر الجاد وتذليل كافة العقبات له.

وكشف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة،، لأعضاء جمعية المستثمرين عن تخصيص 10 آلاف فدان للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة تشتمل المرحلة الأولى منها على ترفيق1100 فدان فى الوقت الحالى والانتهاء منها منتصف 2020، مشيرا إلى أنه تلقى أكثر من 300 طلب حتى الآن من المستثمرين الراغبين فى إقامة منشآت صناعية واستثمارية بالمدينة.

وتشتمل مشروعات الإسكان بالمدينة على 4500 وحدة سكنية لمشروع سكن مصر، وجار تنفيذ 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى منطقة غرب المطار، وتنفيذ 40 ألف وحدة اسكان اجتماعى بمنطقة الـ800 فدان باستثمارات 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى استعراض العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاعى الخدمات والتجارى بالقرب من التجمعات السكنية الجديدة.
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