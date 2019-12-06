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فن

النكتة بجنيه .. معلومات لا تعرفها عن عبد الغنى النجدى

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عبد الغنى النجدى ، والذى تمكن من ترك بصمة واضحة فى السينما المصرية ، بعد ان بلغ رصيد أفلامه مايقرب من 100 فيلم ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنه :

1- من مواليد 6 ديسمبر عام 1915 ، وقد توفى عن عمر يناهز 64 عاماُ .

2- ولد بقرية المشايعة مركز الغنايم بمحافظة أسيوط .

3- شارك فى كتابة سيناريو وحوار عدد من الأعمال كام إبرزها إجازة بالعافية.

4- كان يقوم بتأليف النكت، وبيعها لكبار نجوم الكوميديا و المونولوجات أمثال إسماعيل يس .

5- بلغت تسعيرة للنكتة الواحدة مقابل جنية واحد .

6- شارك فى عدد من الأعمال اهمها : "غاوي مشاكل"، "لا يا من كنت حبيبي"، "الخطايا"، "العتبة الخضراء"، "الفانوس السحري"، "الرجل الثاني"، "بين السما والأرض" .

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