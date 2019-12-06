النكتة بجنيه .. معلومات لا تعرفها عن عبد الغنى النجدى

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عبد الغنى النجدى ، والذى تمكن من ترك بصمة واضحة فى السينما المصرية ، بعد ان بلغ رصيد أفلامه مايقرب من 100 فيلم ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنه :



1- من مواليد 6 ديسمبر عام 1915 ، وقد توفى عن عمر يناهز 64 عاماُ .



2- ولد بقرية المشايعة مركز الغنايم بمحافظة أسيوط .



3- شارك فى كتابة سيناريو وحوار عدد من الأعمال كام إبرزها إجازة بالعافية.



4- كان يقوم بتأليف النكت، وبيعها لكبار نجوم الكوميديا و المونولوجات أمثال إسماعيل يس .



5- بلغت تسعيرة للنكتة الواحدة مقابل جنية واحد .



6- شارك فى عدد من الأعمال اهمها : "غاوي مشاكل"، "لا يا من كنت حبيبي"، "الخطايا"، "العتبة الخضراء"، "الفانوس السحري"، "الرجل الثاني"، "بين السما والأرض" .



