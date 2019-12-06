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اقتصاد

البنك الدولي: الهند الأولى عالميا في التدفقات النقدية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
توقع التقرير أن تصل التحويلات النقدية إلى الهند 82.2 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميا تلتها الصين بـ70.3 مليار دولار، ثم المكسيك في المرتبة الثالثة عند 38.7 مليار دولار، والفلبين في المركز الرابع بـ 35.1 مليار دولار.

وأضاف أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ستشهد خلال 2019 أسرع نمو في التحويلات بنسبة 7.8 في المائة بسبب استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، وستزداد التحويلات بصورة معتدلة في جنوب آسيا بواقع 5.3 في المائة، وبنسبة 5.1 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء، و3.8 في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادئ بسبب الطفرة في التدفقات من الولايات المتحدة.

ورجح البنك الدولي - في تقريره - أن يظل معدل نمو التحويلات ضعيفا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 3 في المائة بسبب التغيرات الهيكلية التي تشهدها المنطقة، مثل إعادة هيكلة سوق العمل وإدخال ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن تحقق التحويلات نموا بواقع 1.8 في المئة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير انخفاض قيمة الروبل على التدفقات الخارجة من روسيا.
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