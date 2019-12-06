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فن

قصاد عيوني يقترب من الربع ميلون مشاهدة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكن المطرب أحمد جمال، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الاعلى مشاهدة فى مصر ، من خلال كليبه الجديد ، والذى حمل أسم "قصاد عيوني" ، حيث تمكن الكليب من تحقيق ما يقرب من ربع مليون مشاهدة بعد طرحه على القناه الرسمية الخاصة بالفنان احمد جمال عبر موقع يوتيوب .

وتقول كلمات الأغنية :"انت ايه انت مين انت م الدنيا دى عايش بنا عادى .. ولا نجمه م السما وقعت قصادى .. ريحنى من حيرتى جاوب ع السؤال.. انت ايه انت مين .. مشكلتى انى ماشفتش حد كده فى حياتى .. اكتر حاجه بخاف انا منها تهيؤاتى .. خايف اعلق نفسى بيك وتكون خيال".

"قصاد عيوني" من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أمير محروس، ومن إخراج اليونانى شريف فرنسيس.

يذكر أن أبرز أعمال أحمد جمال، الفنية أغنية "نشيد العاشقين"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها.
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