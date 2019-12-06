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تعليم

إعلام القاهرة تحتفل بتخرج دفعة برنامج الماجستير المهني بأسلوب التعلم الإلكتروني

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:35 ص
د. ليلي عبد المجيد
د. ليلي عبد المجيد العميد الأسبق لكلية الإعلام
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ياسمين سامي
احتفلت كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم و لأول مرة بتخرج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا ( برنامج الماجستير المهني فى علوم الإعلام بأسلوب التعلم الإلكتروني - دبلوم الإنتاج التلفزيوني ) دفعة الأستاذة الدكتورة ليلي عبد المجيد العميد الأسبق للكلية و مدير وحدة الجودة.

حضر الاحتفال د. درية شرف الدين وزير الاعلام الأسبق ضيف شرف الحفل و الأستاذ إبراهيم ناجي نائب محافظ الجيزة .

وقد قامت د. هويدا مصطفي عميدة الكلية و د. هبة السمري وكيلة الكلية للدراسات العليا و البحوث بتكريم الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء الذين ساهموا فى نجاح برامج الدراسات العليا .

وتضمن برنامج الحفل عرض نماذج من مشاريع تخرج الطلبة و فقرة غنائية.
إعلام القاهرة تحتفل بتخرج دفعة برنامج الماجستير المهني بأسلوب التعلم الإلكتروني
إعلام القاهرة تحتفل بتخرج دفعة برنامج الماجستير المهني بأسلوب التعلم الإلكتروني
إعلام القاهرة تحتفل بتخرج دفعة برنامج الماجستير المهني بأسلوب التعلم الإلكتروني
إعلام القاهرة تحتفل بتخرج دفعة برنامج الماجستير المهني بأسلوب التعلم الإلكتروني
إعلام القاهرة تحتفل بتخرج دفعة برنامج الماجستير المهني بأسلوب التعلم الإلكتروني
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