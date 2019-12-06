إعلام القاهرة تحتفل بتخرج دفعة برنامج الماجستير المهني بأسلوب التعلم الإلكتروني

احتفلت كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم و لأول مرة بتخرج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا ( برنامج الماجستير المهني فى علوم الإعلام بأسلوب التعلم الإلكتروني - دبلوم الإنتاج التلفزيوني ) دفعة الأستاذة الدكتورة ليلي عبد المجيد العميد الأسبق للكلية و مدير وحدة الجودة.



حضر الاحتفال د. درية شرف الدين وزير الاعلام الأسبق ضيف شرف الحفل و الأستاذ إبراهيم ناجي نائب محافظ الجيزة .



وقد قامت د. هويدا مصطفي عميدة الكلية و د. هبة السمري وكيلة الكلية للدراسات العليا و البحوث بتكريم الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء الذين ساهموا فى نجاح برامج الدراسات العليا .



وتضمن برنامج الحفل عرض نماذج من مشاريع تخرج الطلبة و فقرة غنائية.