ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مجرد بس ما افتكرك .. مصطفى حجاج يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:41 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى
تمكن مصطفى حجاج من خلال كليبه الجديد " مجرد بس ما افتكرك"، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحه بعدة أيام .

وحققت الاغنية التى تعاون فيها مصطفى حجاج مع الشاعر جمال الخولي، ما يقرب من نصف مليون مشاهدة .

وطرح حجاج، مؤخرًا العديد من الأغاني بإلبوم "هتزهزه"، من بينها: "أنا موجود"، و"بعدك حياتي تمام"، و"بناقصه"، و"آه يا حنان"، وغيرها من الأغاني.

وتعاون مصطفى حجاج مع العديد من الشعراء الملحنين من بينهم: "أحمد إبراهيم، ومحمود عبد الله، ومحمدي، وأحمد أمين، وصابر كمال، وغيرهم.

واستطاع مصطفى حجاج، تحقيق نجاح كبير خلال الفترة القليلة الماضية من خلال تقديمه عدة أغاني حققت أصداء كبيرة مع الجمهور من بينها "يا بتاع النعناع"، و"خطوة".

كما تألق بغناء أغنية "مابحنلهاش"، والتي حققت نجاحا كبير وقت طرحها في الأسواق وعبر "يوتيوب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متبعا سياسة جديدة.. هاني محروس يطرح الأغنية السادسة من ألبوم مصطفى حجاج

بناقصه تدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحها بـ 24 ساعة

بـ 3 ملايين.. قدام مرايتها لـ عمرو دياب تتصدر الأعلى مشاهدة

بعد يوم من طرحها .. بناقصه لـ مصطفى حجاج تتجاوز الربع مليون مشاهدة

يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور

من خلال معكم .. كندة علوش تدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

ترشيحاتنا

بدرية طلبة تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة على المسرح

بعد الإعلان عن إجرائه عملية جراحية دقيقة.. أحمد خالد عجاج يكشف عن دور والده فى مشواره الفنى

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

49 كيلو.. هنا الزاهد تكشف سبب فقدانها لـ الوزن مؤخرا.. فيديو

تريزيجيه يكسر رقما قياسيا لـ أستون بهدفه في تشيلسي

AdvertisementS

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور