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توك شو

شاهد.. رد فعل هنا الزاهد وشقيقتها في تحدي «العلبة دي فيها ايه»

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:11 ص
هنا الزاهد وشقيقتها
هنا الزاهد وشقيقتها
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هاني حسين
خاضت كلا من الفنانة هنا الزاهد وشقيقاتها تحديا على الهواء، «العلبة دي فيها ايه».

وصدر من هنا الزاهد وشقيقتها فرح، تعابير وجه غريبة ودرور فعل مختلفة بسبب الأشياء المتواجدة في الصندوق وسط ضحك الجمهور.

وقالت الفنانة هنا الزاهد، إن عائلتها عائلة عاطفية بشكل كبير وتبكي بسبب أي شيء، مضيفة: "شقيقتي نور كانت تبكي بشكل هيستيري قبل واثناء وبعد الفرح".

وقالت فرح الزاهد، شقيقة هنا في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "شقيقتي نور كانت بتعيط في كتب الكتاب وكانت بتعيط بشكل كبير جدا والناس كلها بتضحك، وكانت بتقول لهنا في كتب الكتاب متوفقيش يا هنا على الجواز".

وكشفت نور الزاهد، سبب بكائها الهستيري في يوم زفاف شقيقتها هنا على الفنان احمد فهمي، قائلة: "لم أتخيل أن يتزوج إحدى شقيقاتي وتسيب البيت وتأثرت بشكل كبير، وقبل كتب الكتاب كنت بقول لهنا بلاش الجواز وعلى الرغم من إني أحب احمد فهمي جدا".
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