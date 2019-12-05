ملخص أهداف مباراة السعودية وقطر بنصف نهائي خليجي 24

أهل منتخب السعودية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعد فوزه على نظيره القطري بهدف دون رد، في نصف النهائي الذي أُقيم اليوم الخميس.



وأحرز عبد الله الحمدان الهدف الأول لصالح منتخب السعودية بعد مرور 28 دقيقة ، في رحلة الوصول إلى النهائي.



كانت المباراة قوية ومثيرة من جانب المنتخبين، وحاول كل فريق أن يحقق الانتصار والذهاب للنهائي، ونجح الأخضر في حسم الأمور والحفاظ على الهدف الذي سجله في الشوط الأول.



جاء الشوط الأول جيدا من الفريقين هاجم العنابي بقوة من البداية بحثا عن التقدم، واعتمد الأخضر على الهجمات المرتدة ونجح في التقدم بهدف عبدالله الحمدان.



وسيلعب منتخب السعودية ضد البحرين يوم الأحد 8 ديسمبر في مباراة نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".



وكان منتخب البحرين تأهل للعب المباراة النهائية على حساب العراق بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بهدفين لمثلهما.