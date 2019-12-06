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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف المستور .. عاطل وراء مقتل صاحب فرش ملابس في المرج

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
عاطل وراء مقتل صاحب
عاطل وراء مقتل صاحب فرش ملابس في المرج
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رامى المهدي
قررت الينابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صاحب فرش ملابس بسبب معاتبته علي معاكسته فتاة أثناء سيرها بالطريق العام بالمرج.

وكانت وردت إشارة من مستشفى الزيتون التخصصي تفيد استقبالها صاحب فرش ملابس بمنطقة عزبة النخل توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالقلب إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وعاطلين علي إثر مشادة كلامية بين المجني عليه واحد المتهمين بسبب قيام المتهم بمعاكسة إحدى الفتيات حال مروره أمام فرش الملابس محل عمله.

قام علي إثرها المتهم بالاستعانة بشقيقه لمناصرته وأحضر "بندقية خرطوش" لإرهاب المجني عليه وتعدى عليه احد المتهمين ب "سكين " محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالفرار.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلي مكان اختباء المتهم الهارب بمسكن أحد أشقائه بمنطقة مساكن فناره ـ مركز فايد / الإسماعيلية تم استهدافه بمأمورية وضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بمنطقة الزراعات بمدينة فايد / الإسماعيلية، كما أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع واستخدامه في المشاجرات.
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