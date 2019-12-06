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حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة بـ 15 مايو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
تجديد حبس شخصين لاتهامهما
تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مجوهرات
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اسلام مقلد
جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بسرقة مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة ب١٥ مايو .

وكانت نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط لصين سرقا مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة ب١٥ مايو .

أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية ـ دائرة القسم تمكن من ضبط عاطلين وبحوزتهما حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية عبارة عن ( 9 دلاية ، 2 حلق ، أنسيال ، 4 مشبك " رابطة عنق " ) وهاتف محمول وكاميرا ديجيتال وساعة يد وماكينة حلاقة كهربائية وعتلة حديدية .

واعترفا بسرقة المضبوطات من داخل مسكن صاحب شركة للخدمات الجمركية بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأقر الأول بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.
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