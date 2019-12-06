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محافظات

إلحق سجل .. جهاز تشغيل شباب الخريجين ببورسعيد يعلن فتح باب الدورات التدريبية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
جهاز تشغيل شباب
جهاز تشغيل شباب الخريجين ببورسعيد يعلن فتح باب الدورات
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محمد الغزاوي

اعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة بورسعيد عن فتح باب القبول للدورات التدريبية التي تنتهى ٢٠١٩/٢/٢٩ للتدريب والتأهيل لسوق العمل على صيانة المحمول والدش (اناث وذكور) ودورة تفصيل وخياطة وتطريز (اناث وذكور ) لمدة ثلاثة أشهر فى إطار حرص محافظة بورسعيد على التأهيل والتدريب المستمر للكوادر الشبابية بالمحافظة

وتعد الدورة تدريبا عمليا لتنمية القدرات المهنية للمتدرب تؤهله لسوق العمل ويمنح المتدرب حافزا يوميا قدره ١٠ جنيهات عن كل يوم حضور ، كما يمنح فى نهاية الدورة شهادة معتمدة تؤهله لمزاولة الحرفة.

ويقوم بالتدريب نخبة ممتازة من المتخصصين فى المهنة ، إلى جانب كون جميع الخامات التى يتم التدريب عليها مجانا وتصرف أدوات كتابية وبالطو أبيض لكل متدرب مجانا.

ويشترط على المتقدم للدورة التدريبية ألا يزيد على ٤٢ سنة وان يكون حاصلا على مؤهل ( متوسط - فوق متوسط - عالى ) ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام إضافة إلى التفرغ التام أثناء التدريب .

وعلى الراغبين فى للحصول على الدورات التدريبية سرعة التقدم شخصيا إلى مندوب جهاز تشغيل الخريجين بديوان عام محافظة بورسعيد ( المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ) أو التوجه لمكتب جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الإدارى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالأوراق الآتية ٢ صورة شخصية ، صورة شهادة الميلاد ، صورة المؤهل الدراسى ، صورة البطاقة الشخصية ، صورة من كعب العمل.
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