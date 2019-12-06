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حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بحادث انقلاب سيارة بصحراوى وادى النطرون

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:36 ص
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
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جمالات الدمنهوري
لقى 3 أشخاص مصرعهم كما أصيب آخر بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل تابعة لوزارة التموين، بطريق محور الضبعة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثث والمصاب للمستشفى المركزى بوادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل "
علي طريق محور الضبعة بالكيلو 165 إتجاه القاهرة بنطاق المركز .

وانتقل على الفور رجال المباحث لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل دوبل كابينة يستقلها موظفين بوزارة التموين ومصلحة دمغ الموازين بالمكان المشار إليه .

وأسفر الحادث عن مصرع كل من :" جمال لوندى سيداروز" 57 سنة، ومقيم بالقاهرة، " تامر السيد" 35 سنة ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر، " محمد السيد" 34 سنة ومقيم بالمنوفية .. وإصابة " عادل عبد الستار عفيفي" 57 سنة ومقيم بالقاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادى النطرون المركزى والمصاب لذات المستشفى جارى عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة..وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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