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محافظات

انقطاع الكهرباء عن محطة محولات جنوب طنطا لإجراء الصيانة.. غدا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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احمد على

أعلنت المهندسة أمانى هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات جنوب طنطا جهد 66/11 ك.ف.

وذلك يوم السبت الموافق 7 /12 /2019 من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

وأضافت "هاشم" في بيان لها اليوم أن المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى "سيجر – ترعة الشيتى – المعهد الأحمدى – العجيزى - سكة المحلة – ش حسن شحاتة.

كما تتضمن مناطق الصاغة – إشارات السكة الحديد – الحكمة – مساكن الأوقاف – مساكن الشباب والدفراوية".

كما سيتم فصل التيار عن قري " شونى – الكرسة – دفره – منشية جنزور – صناديد – الشرفا – مصنع تدوير القمامة " .

وتهيب الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.
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