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3 خطوات بسيطة وفعالة تساعدك فى التغلب على الشعور بالإحباط

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
3 خطوات بسيطة وفعالة
3 خطوات بسيطة وفعالة تساعدك فى التغلب على الشعور بالأحباط
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نهى هجرس
يمر العديد من الأشخاص خلال حياتهم العملية أو الشخصية بمرحلة من الإحباط الذى يدفعهم إلى التفكير فى العديد من الأمور، وتخطى الكثير من المراحل الصعبة التي ترهقهم.

ووفقًا لموقع "psychcentral" إليكم أهم الخطوات التى تساعدك فى إدارة الإحباط الذى تتعرض له فى حياتك.

- الهدوء
عندما تشعر بالإحباط أو الاضطراب العقلى حاول أن تجلس فى مكان هادئ وتستنشق الهواء النقى الذى يساعدك على تهدئة عقلك والشعور بالقليل من الراحة.

- تحديد السبب
يجب عليك عند الشعور بالإحباط أن تركز هدفك فى تحديد سبب هذا الإحباط، ومحاولة التفكير الجيد فى حل هذه المشكلة التي تعرضت لها دون أن تجعل هذا الشعور يتملكك لفترة طويلة.

- اتخاذ القرار
إذا كنت تتعرض للكثير من الاضطرابات سوف تعود إلى الإحباط مرة أخرى، ولذلك يجب عليك التصرف وفقًا لقرارك بمجرد أن تلتزم باتخاذ قرار يجب عليك أن تقوم بإجرائه فورًا.
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