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محافظات

به شاب ينتحل صفة طبيب .. إغلاق معمل غير مرخص بالفيوم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:18 ص
الدكتورة امال هاشم
الدكتورة امال هاشم وكيل وزارة الصحة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم من ضبط معمل تحاليل غير مرخص بمركز إطسا بالفيوم ، وضبط شاب ينتحل صفة طبيب بالمركز .

كانت حملة من ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم برعاية الدكتورة امال هاشم وكيل وزارة الصحة ، وبإشراف الدكتور أحمد سعد اللباد مدير ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، وعضوية د.رامي منير، ود. ياسمين محمد ، قد قامت المرور على عدة منشآت خاصة.

قد قامت بحملة على المنشآت الصحية الغير مرخصة بمركز اطسا، وتمكنت الحملة من ضبط معمل تحاليل غير مرخص يديره شاب ينتحل صفة طبيب.

كما تم رصد عدة مخالفات جسيمة في معمل آخر ومركز جراحي غير مرخصين وتم استصدار غلق لهما ، كما تم رصد عدد من المخالفات الفنيه في مراكز جراحيه ومركز اشعة.

وأصدرت الدكتورة امال هاشم وكيل وزارة الصحة تعليماتها بضرورة إرسال إنذارات رسمية وسرعة تلافي المخالفات وشددت علي ضرورة التأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومدي التزام المنشآت الصحية بتسليمها لسيارات جمع النفايات الخطرة.
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