ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توفيق عكاشة: الجمهور أساس الإعلام وعموده الفقرى

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:36 ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
Advertisements
توك شو
أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن علاقة الإعلام بالسياسة والاقتصاد وبالمجتمع علاقة متداخلة ومتشابكة بعضهم ببعض موضحة أن لأبجديات الإعلام وأساسياته عمود فقرى وعمودها الفقري هو جمهور المشاهدين.

وتابع عكاشة خلال تقديمه برنامج مصر اليوم، المذاع عبر قناة "الحياة"،:" تنعكس الخطورة الغير عادية للإعلام لأنه يخاطب عقل فهو طبيب العقل فهو ينتج ثقافة العقل"، مشيرا إلى أن هناك العديد من المدارس الاعلامية بها علوم يتم تطبيقها فنجدها انها تطبقها على من تريد توصيل تلك المواد اليه.

وأردف عكاشة قائلا هناك ثلاث مدارس إعلامية كبيرة وعملاقة وهم المدرسة الأمريكية ويطلق عليها المدرسة الفوقية والمدرسة الأوربية وهى مدرسة قديمة أيضا وهناك المدرسة الإعلامية الصينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفيق عكاشة: أوروبا وأمريكا يعتبرون أنور السادات نبيا للسلام.. فيديو

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة عن علاقة بن لادن باغتيال السادات

«أنتم مالكم».. تعليق توفيق عكاشة على خلع الفنانة صابرين لـ الحجاب.. فيديو

توفيق عكاشة: الإعلام أتى من الله.. ورب العزة بعث سيدنا إبراهيم برسالة.. فيديو

خالد عكاشة يكشف تاريخ تأسيس مجلس القيادات الشابة الأمريكي.. فيديو

عكاشة: الثورة الألمانية كان هدفها إعادة وحدة الدولة .. فيديو

ترشيحاتنا

رسالة هامة من عدلي القيعي إلى جمهور الأهلى بعد حق الانتفاع بملعب السلام

أحمد المحمدي: جاك جريليتش افضل من محمد صلاح

رحلة 7 أيام تحريات لكشف لغز توائم أوسيم.. الأب والأم تبادلا الاتهامات ثم اعترفا دون ندم

أخبار الفن| هجوم شرس على غادة عبد الرازق بسبب خالد النبوي.. غياب أهل الفن عن عزاء محمد خيري

14 حلقة .. تعرف علي موعد الحلقة الأخيرة من ممالك النار

هنتعشى إيه النهارده.. سندوتشات تيركي بالخضار وسلطة السيزر

AdvertisementS

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور