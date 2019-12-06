توفيق عكاشة: الجمهور أساس الإعلام وعموده الفقرى

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن علاقة الإعلام بالسياسة والاقتصاد وبالمجتمع علاقة متداخلة ومتشابكة بعضهم ببعض موضحة أن لأبجديات الإعلام وأساسياته عمود فقرى وعمودها الفقري هو جمهور المشاهدين.



وتابع عكاشة خلال تقديمه برنامج مصر اليوم، المذاع عبر قناة "الحياة"،:" تنعكس الخطورة الغير عادية للإعلام لأنه يخاطب عقل فهو طبيب العقل فهو ينتج ثقافة العقل"، مشيرا إلى أن هناك العديد من المدارس الاعلامية بها علوم يتم تطبيقها فنجدها انها تطبقها على من تريد توصيل تلك المواد اليه.



وأردف عكاشة قائلا هناك ثلاث مدارس إعلامية كبيرة وعملاقة وهم المدرسة الأمريكية ويطلق عليها المدرسة الفوقية والمدرسة الأوربية وهى مدرسة قديمة أيضا وهناك المدرسة الإعلامية الصينية.