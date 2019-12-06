حثنا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعرض لتلك النفحات التي قد يخفى بعضها عنا أو نتكاسل عن بعضها، فقال: "إن لربكم في أيام الدهر نفحات ، فتعرضوا لها ، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا".



أجمل ما في يوم الجمعة

ومن تلك الأيام المليئة بالنفحات والرحمات والأعمال الصالحة يوم الجمعة الذي وصفه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بأنه خير أيامنا فقال: "إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه".



5 أعمال إذا فعلتها كتبت من أهل الجنة

وهناك خمسة أعمال أرشدنا إليها النبي صلوات الله سلامه عليه وآله وسلم في يوم الجمعة وأخبرنا أن من فعلها كلها في هذا اليوم كتبه الله من أهل الجنة، فعن سيدنا أبي سعيد الْخُدرِيِّ رضي الله تعالى عنه أنه سمع سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول: "خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة : من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يومًا وراح يوم الجمعة وأعتق رقبة".



دعاء يوم الجمعة

للّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.



لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".



سبحانك ونظرت الى عماد الأرضين السفلى فزلزلت أقطارها ونظرت إلى ما في البحور ولججها فتمخض ما فيها فرقا من جلالك وهيبة لك.



سبحانك لا اله الا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا اله إلا أنت نظرت الى السموات العلى فأوثقت أطباقها.



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اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

الحمد لله الذى لا يرجي إلّا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.



اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم أن نلقاك، اللّهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.