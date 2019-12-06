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توك شو

توفيق عكاشة يطالب بإنتاج عمل فنى يروي تاريخ الأمة العربية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:35 ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
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قسم التوك شو
طالب الإعلامي توفيق عكاشة، بإنتاج عمل فني يروى تاريخ الأمة العربية على غرار مسلسل ليالي الحلمية، الذي شاهدته مصر كلها ثم بيع في جميع البلدان العربية.

وأوضح عكاشة خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن هناك نوعين من الكتاب الأول المواكبين للعصور والثاني الكتاب المعارضين للعصور، لافتًا إلى أن النوع الأول غالبًا ما يبالغ في تجميل العصر مهما كان سيئًا، بينما الثاني يقبح من الحقبة مهما كانت جيدة.

واكمل: "من يكتبون الواقع مجرد قليلين جدًا، لهذا عندما تحب أن تعرف الحقيقة في التاريخ، يجب أن تقرأ الاثنين، المواكب والمعارض، وتحاول تستخلص الحقيقة بالاجتهاد".

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