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رياضة

الدوري الإنجليزي .. أرسنال يسقط بثنائية على أرضه أمام برايتون

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:47 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر فريق أرسنال أمام ضيفه فريق برايتون، بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "الإمارات"، فى ختام مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدف سجله أدم ويستر، بالدقيقة 36 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية، فشل لينو حارس الجانرز فى التصدى لها.

ونجح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، فى إدراك هدف التعادل للجانرز، فى الدقيقة 50، من ضربة رأسية، مستغلا عرضية النجم الألماني مسعود أوزيل.

وسجل نيال موباي فوز برايتون بالمباراة، بتسجيله الهدف الثانى فى الدقيقة 80، من ضربة رأسية على يسار حارس لينو.

وتوقف رصيد أرسنال عند 19 نقطة فى المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد برايتون للنقطة 18 فى المركز الثالث عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذى يتصدره ليفربول برصيد 43 نقطة.
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