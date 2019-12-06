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مرأة

أسباب غير متوقعة.. علامات خضراء تظهر بصدور الدجاج

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعتبر صدور الدجاج هي أكثر الأكلات التي نتناولها بطرق مختلفة ، ولكن نجد أحيانا بعض العلامات الخضراء بمنطقة الصدر بالدجاج ولا أحد يعرف أسبابها.

وتقول الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين أن هذه الظاهرة تحدث في العضلات العميقة من صدور بعض الدواجن كبيرة الحجم ، ثقيلة الوزن، أو تلك التي تستخدم وتحرك أجنحتها بكثرة .

وأضافت أن سبب تلك الظاهرة هي نقص وصول الأكسجين إلى تلك العضلات مما يتسبب في تليف و اعتلال عضلي يصيب تلك العضلات . فيتحول لونها إلى الأخضر أو الرمادي وقد يصاحب ذلك رائحة كريهة.

وأكدت شيرين أن هذه الدواجن تكون صالحة للاستخدام ويتم استهلاكها بعد الاستغناء عن ذلك الجزء المتليف ولا خطر منها.
أسباب غير متوقعة.. علامات خضراء تظهر بصدور الدجاج
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