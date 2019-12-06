ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نتيجة مسابقات ألعاب القوى والإنشاد الديني لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
نتيجة مسابقات ألعاب
نتيجة مسابقات ألعاب القوى والإنشاد الديني لطلاب المعاهد
Advertisements
محمد شحتة
نظم قطاع المعاهد الأزهرية، نهائيات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمرحلة الإعدادية، المقامة بمدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية.

شارك في البطولة 26 منطقة أزهرية، و275 مشرفًا وطالبًا. تنافس المشاركون في مسابقات: (100متر عدو - جري 200متر - دفع الجلة – وثب طويل – وثب عال – 100×4 تتابع).

وبدأت فاعليات اليوم بطابور الصباح ثم الإحماء، وكانت المنافسات قوية بين الطلاب المشاركين، حيث جاء الترتيب العام للمناطق كالآتي: • منطقة البحيرة: المركز الأول. • منطقة أسيوط: المركز الثاني. • منطقة الدقهلية: المركز الثالث. • منطقة الغربية: المركز الرابع.

كما انتهت مسابقة الإنشاد الديني للمرحلتين الإعدادية والثانوية لطالبات المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، من أجل إظهار الطالبات المتميزات تمهيدًا لاشتراكهن في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل، ضمن فاعليات جناح الأزهر الشريف بالمعرض.

ومع نهاية المسابقة، كانت النتائج كالتالي: • المركز الأول: منطقة البحيرة. • المركز الثاني: منطقة الدقهلية. • المركز الثالث: منطقة القاهرة. • المركز الرابع: منطقة الغربية. • المركز الخامس: منطقة الجيزة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منطقة الشرقية تتصدر بطولة الجمهورية لكرة اليد للإعدادية الأزهرية

إعلان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقات ألعاب القوى بأسيوط الأزهرية

يوهانسن عيد : 134 معهدا أزهريا تقدموا للحصول على اعتماد جودة التعليم هذا العام

التصفيات النهائية لطلاب المعاهد الأزهرية في دفع الجلة والوثب الطويل

جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين

ترشيحاتنا

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

فى عيد ميلاد شريهان.. 7 معلومات لا تعرفها .. وسر علاقة الصداقة التى تجمعها بضرتها إسعاد يونس

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميا على الريق؟

ماذا يحدث إذا تناولت القرنفل يوميا ؟.. علاج الضغط العالى الأبرز

النكتة بجنيه .. معلومات لا تعرفها عن عبد الغنى النجدى

بسبب حركة تلقائية نقوم بها يوميا.. شاب يصاب بسكتة دماغية مفاجئة

AdvertisementS

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

لحم حمير ولا كلاب .. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل

لعنة المهنة.. العثور على رسالة غامضة بجانب طبيبين بعدما قتلهما البواب

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا

في عيد ميلاد شريهان.. قصة زواجها السري وأزمتها مع هذه الفنانة

ليلة المباراة .. تغييرات كبيرة فى الأهلى قبل مواجهة الهلال السوداني

عدلي القيعي: عنف طارق حامد سندفع ثمنه دوليا بسبب التحكيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة.. علامات خضراء تظهر بصدور الدجاج

بنفس عقلية ترامب.. تكهنات حول ترشح ويست لرئاسة أمريكا وتولي كيم كارداشيان منصب السيدة الأولى

لعنة المهنة.. العثور على رسالة غامضة بجانب طبيبين بعدما قتلهما البواب