نتيجة مسابقات ألعاب القوى والإنشاد الديني لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية

نظم قطاع المعاهد الأزهرية، نهائيات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمرحلة الإعدادية، المقامة بمدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية.



شارك في البطولة 26 منطقة أزهرية، و275 مشرفًا وطالبًا. تنافس المشاركون في مسابقات: (100متر عدو - جري 200متر - دفع الجلة – وثب طويل – وثب عال – 100×4 تتابع).



وبدأت فاعليات اليوم بطابور الصباح ثم الإحماء، وكانت المنافسات قوية بين الطلاب المشاركين، حيث جاء الترتيب العام للمناطق كالآتي: • منطقة البحيرة: المركز الأول. • منطقة أسيوط: المركز الثاني. • منطقة الدقهلية: المركز الثالث. • منطقة الغربية: المركز الرابع.



كما انتهت مسابقة الإنشاد الديني للمرحلتين الإعدادية والثانوية لطالبات المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، من أجل إظهار الطالبات المتميزات تمهيدًا لاشتراكهن في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل، ضمن فاعليات جناح الأزهر الشريف بالمعرض.



ومع نهاية المسابقة، كانت النتائج كالتالي: • المركز الأول: منطقة البحيرة. • المركز الثاني: منطقة الدقهلية. • المركز الثالث: منطقة القاهرة. • المركز الرابع: منطقة الغربية. • المركز الخامس: منطقة الجيزة

