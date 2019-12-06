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فن

نجوى فارس تكشف سبب اعتذارها عن عدم الاستمرار في السيرة الهلالية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
نجوي فارس
نجوي فارس
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة نجوي فارس، اعتذارها عن عدم الاستمرار في دورها بالغناء في السيرة الهلالية، قبل عدة أيام من عرضها.

ويرجع اعتذار نجوي فارس، نظرا لانشغالها بالتجهيز، لبعض الأعمال الفنية الخاصة، خلال الفترة من ديسمبر الحالي حتي نهاية فبراير من العام المقبل.

وتقدم نجوي فارس أعمال فنية جديدة، سيتم عرضها على القنوات الفضائية العربية والمصرية.

وقالت في تصريحات صحفية، أنها ستقدم خلال الفترة الحالية، لجمهورها ومحبيها، لون جديد من الغناء، تتمني أن ينال إعجاب الجميع.

ووجهت الشكر إلي الشيخ زين محمود، لبذله مجهود كبير خلال فترة تواجدها في السيرة قبل الاعتذار.

وأوضحت فارس، أنها سعيدة بارتدائها الحجاب، وستقدم أعمال فنية، تتناسب مع ما تبحث عنه لإرضاء الجماهير العريضة، التي تحرص علي متابعتها.
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