حميد الشاعري يحيي حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى .. صور

أحيا النجم حميد الشاعري مساء أمس حفلا ضخما على هامش مؤتمر " كايرو اى سي تى " وأقيم الحفل بإحدى فنادق القاهرة الجديدة، وبحضور نخبة من رموز المجتمع، وعدد من السفراء والوزراء، وكان على رأسهم وزير الإتصالات السابق ياسر القاضي، والإعلامي أسامة كمال، والذي داعبه حميد الشاعري مؤكدا على علاقة الصداقة القوية التي تجمعهم، وكشف أن أسامة يلعب مزيكا بإحتراف.



وخرج الحفل في أبهى صورة على جميع المستويات، حيث كانت الديكورات والمسرح معدين بشكل رائع ومميز، فيما كانت الإضاءة على أعلى مستوى، وأشاد الحضور بالحفلة إشادات كبيرة، وطالبوا الكابو بعدم الإنقطاع عن الحفلات مره أخرى، وهو ما وعدهم به حميد، مؤكدا على مدى عشقه وحبه للجمهور وإصراره على التواصل الدائم معهم.



ويعيش حميد حالة نشاط فني كبير مؤخرا، حيث قام بإحياء عدة حفلات ناجحة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن قرر العودة للغناء لايف، وذلك بعد توقفه لسنوات طويلة عن إحياء الحفلات اللايف، كان أول هذه الحفلات حفلة "بمدينة الشيخ زايد في ٦ أكتوبر" والتي حققت نجاح كبير وردود أفعال إيجابية من جمهور حميد الذي افتقد حضوره على المسرح لسنوات، ثم أحيا حفلا آخر في احدى فنادق القاهرة أيضا حقق نجاح كبير.