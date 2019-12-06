أخبار التوك شو.. عودة الإعلامي أسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي.. هنا الزاهد: أحمد كان عنده صداع طول الفرح والفستان اتقطع

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الخميس، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
بتتمرن كل يوم.. عادل عوض: شريهان تريد العودة للاستعراض
قال عادل عوض نجل الفنان الراحل محمد عوض، إن تكلفة الأفلام الإستعراضية أعلى بكثير من الأفلام الطبيعية.
وأضاف عادل عوض في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد": الفنانة شريهان تعرضت إلى محن كثيرة في حياتها وهي بـ 10 رجال.. وعندما شاركت في الفوازير، كانت بتشتغل على الأقل 100 يوم متواصل لتصوير الفوازير"
عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي
قال الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، إن هناك توقعات هامة حول التغييرات في الإعلام المصري خلال الفترة الحالية، لافتا إلي أن الإعلامي خالد ابو بكر سيشارك الإعلامية بسمة وهبة على قناة "أون".
ونوه "الإعلامي مصطفي بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن الإعلامي وائل الإبراشي سينتقل للتليفزيون المصري في برنامجه الرئيسي مع الإعلامية "ريهام السهلي".
بعد لقاء الوزير.. الطفل بائع الشرابات: عايز أكون عالم آثار عشان بلدي
قال الطفل على صبرة، بائع الشرابات بمنطقة حلوان، يحلم بأن يصبح عالم آثار، إنه التقى بوزير الآثار وهو شخصية محترمة جدا، مضيفا:" طالما انه فكر فيا يبقى هو شايف شغله ".
وأضاف على صبرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" عايز أكون عالم آثار عشان اتكلم عن بلدي وعايز لما اكبر أكون حاجة، وانا بحب الحضارة المصرية القديمة الفرعونية".
الفستان اتقطع | هنا الزاهد: أحمد كان عنده صداع طول الفرح
كشفت الفنانة هنا الزاهد، كواليس يوم زفافها على الفنان احمد فهمي، قائلة:" في يوم الفرح أحمد فهمي كان في حمام السباحة".
وأضافت هنا الزاهد في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" أحمد كان عنده صداع يوم الفرح".
49 كيلو.. هنا الزاهد تكشف سبب فقدانها لـ الوزن مؤخرا
قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها فقدت الوزن في الفترة الأخيرة بسبب وجود حصوات على المرارة، مضيفة:" لا اتناول دهون على الإطلاق".
وأضافت هنا الزاهد في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" انا 49 كيلو جرام، وفي وقت الفرح كنت عايزة أخس عشان يكون الوسط صغير جدا".
بتتمرن كل يوم.. عادل عوض: شريهان تريد العودة للاستعراض
قال عادل عوض نجل الفنان الراحل محمد عوض، إن تكلفة الأفلام الإستعراضية أعلى بكثير من الأفلام الطبيعية.
وأضاف عادل عوض في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد": الفنانة شريهان تعرضت إلى محن كثيرة في حياتها وهي بـ 10 رجال.. وعندما شاركت في الفوازير، كانت بتشتغل على الأقل 100 يوم متواصل لتصوير الفوازير"
عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي
قال الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، إن هناك توقعات هامة حول التغييرات في الإعلام المصري خلال الفترة الحالية، لافتا إلي أن الإعلامي خالد ابو بكر سيشارك الإعلامية بسمة وهبة على قناة "أون".
ونوه "الإعلامي مصطفي بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن الإعلامي وائل الإبراشي سينتقل للتليفزيون المصري في برنامجه الرئيسي مع الإعلامية "ريهام السهلي".
بعد لقاء الوزير.. الطفل بائع الشرابات: عايز أكون عالم آثار عشان بلدي
قال الطفل على صبرة، بائع الشرابات بمنطقة حلوان، يحلم بأن يصبح عالم آثار، إنه التقى بوزير الآثار وهو شخصية محترمة جدا، مضيفا:" طالما انه فكر فيا يبقى هو شايف شغله ".
وأضاف على صبرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" عايز أكون عالم آثار عشان اتكلم عن بلدي وعايز لما اكبر أكون حاجة، وانا بحب الحضارة المصرية القديمة الفرعونية".
الفستان اتقطع | هنا الزاهد: أحمد كان عنده صداع طول الفرح
كشفت الفنانة هنا الزاهد، كواليس يوم زفافها على الفنان احمد فهمي، قائلة:" في يوم الفرح أحمد فهمي كان في حمام السباحة".
وأضافت هنا الزاهد في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" أحمد كان عنده صداع يوم الفرح".
49 كيلو.. هنا الزاهد تكشف سبب فقدانها لـ الوزن مؤخرا
قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها فقدت الوزن في الفترة الأخيرة بسبب وجود حصوات على المرارة، مضيفة:" لا اتناول دهون على الإطلاق".
وأضافت هنا الزاهد في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" انا 49 كيلو جرام، وفي وقت الفرح كنت عايزة أخس عشان يكون الوسط صغير جدا".