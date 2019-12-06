محمد زعين: نقص البوتاسيوم في التربة المصرية أفقد الفاكهة طعمها ورائحتها

كشف المهندس محمد عبدالله زعين ، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة ، أن نقص عنصر البوتاسيوم فى التربة المصرية ، يؤدى لفقدان الفاكهة والمحاصيل الزراعية رائحتها وطعمها المميز، إلا فى المزارع الكبرى ولدى المزارعين الذين يجيدون تسميد أراضيهم .



وقال زعين للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان مصر تنتج 18 % من حجم الأسمدة الأزوتية فى العالم ولديها بيئة جاذبة لازدهار صناعات الأسمدة حيث يتوافر بها الغاز الطبيعي والفوسفات ، لافتًا الى ان الوطن العربي ينتج نصف إنتاج العالم من الأسمدة الأزوتية الى جانب 20 % من البوتاسيوم .



وأوضح أن القوافل الزراعية التى زارت 4 محافظات فى مصر، أكدت أن التربة المصرية فى حاجة شديدة للأسمدة البوتاسية، والتى تؤثر بشكل مباشر على ثبات طعم الفاكهة ورائحتها ، مشيرًا الى ان شركات الأسمدة العربية تلتزم بضوابط التصنيع البيئى ومعايير الإنتاج الدولية .