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أخبار البلد

محمد زعين: نقص البوتاسيوم في التربة المصرية أفقد الفاكهة طعمها ورائحتها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
صدى البلد
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جمال صلاح الدين
كشف المهندس محمد عبدالله زعين ، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة ، أن نقص عنصر البوتاسيوم فى التربة المصرية ، يؤدى لفقدان الفاكهة والمحاصيل الزراعية رائحتها وطعمها المميز، إلا فى المزارع الكبرى ولدى المزارعين الذين يجيدون تسميد أراضيهم .

وقال زعين للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان مصر تنتج 18 % من حجم الأسمدة الأزوتية فى العالم ولديها بيئة جاذبة لازدهار صناعات الأسمدة حيث يتوافر بها الغاز الطبيعي والفوسفات ، لافتًا الى ان الوطن العربي ينتج نصف إنتاج العالم من الأسمدة الأزوتية الى جانب 20 % من البوتاسيوم .

وأوضح أن القوافل الزراعية التى زارت 4 محافظات فى مصر، أكدت أن التربة المصرية فى حاجة شديدة للأسمدة البوتاسية، والتى تؤثر بشكل مباشر على ثبات طعم الفاكهة ورائحتها ، مشيرًا الى ان شركات الأسمدة العربية تلتزم بضوابط التصنيع البيئى ومعايير الإنتاج الدولية .
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