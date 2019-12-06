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أخبار البلد

شاهد.. خطأ فى الكهرباء يهدد قرى وزراعات شباب الخريجين بوادى النطرون

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
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جمال صلاح الدين
أكد الإعلامى محمد غانم أن نظام تصميم الكهرباء في قرى شباب الخريجين بوادى النطرون يهدد استمرار الزراعات بسبب سوء تحصيل فواتير الكهرباء التي تعتمد على أن عداد كهرباء واحد لكل مجموعة قرى.

وكشف غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن الفواتير يصعب تحصيلها لأنها غير محددة بالتالى تتوقف الكهرباء ويقف معها تدفق المياه للأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن قرى شباب الخريجين بها 3 محطات للرى بتكلفة تعدة الـ 8 مليارات يورو .

وطالب غانم بضرورة الفصل بين شباب المزارعين فى رى أراضيهم ، لمعرفة استحقاق كل شاب حسب مساحته الزراعية .
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