بومبيو عن تقرير عزل ترامب: خاطئ تماما

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التقرير الذي أصدرته الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي حول التحقيق في إمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب بـ"الخاطئ تماما".



وتضمن التقرير المؤلف من 300 صفحة والذي وضع ليكون أساسا لتوجيه أي اتهامات رسمية إلى ترامب تتيح مساءلته أمام الكونجرس بهدف عزله بسبب إساءة استخدام السلطة.



وأشار التقرير إلى أن بومبيو كان أحد كبار المسئولين في إدارة ترامب ممن علموا بمساعيه الرامية لكسب فوائد سياسية من دولة أجنبية أو شاركوا في تلك الجهود.



وعلق ترامب على الادعاءات الواردة في التقرير واصفا إجراءات عزله بأنها "خدعة ملفقة"، ونافيا ارتكابه لأي تجاوزات.



وقد دخلت إجراءات عزل ترامب التي يقودها الديمقراطيون مرحلة جديدة إثر نشر لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التقرير الخاص بالتحقيق في شبهات تغليبه لمصالحه السياسية الشخصية على المصالح الوطنية للولايات المتحدة بغية تعزيز فرص إعادة انتخابه رئيسا للبلاد عام 2020.