مساعدة طفلك على النوم أبرزها.. 3 استخدامات غير متوقعة للماء الساخن

تعانى الكثير من السيدات من آلام الرقبة، أو تشنجات واضطرابات المعدة التى تحدث بسبب الدورة الشهرية، ولكن الكثير منهن لا يعلم أن زجاجة من الماء الساخن يمكنها أن تحل هذه المشكلات وتخلصك من جميع الألم.



ووفقًا لموقع "bright side" سنقدم لكم أهم استخدامات الماء الساخن فى علاج العديد من الأمراض.



- تساعد الطفل على النوم بشكل أسرع

يشعر الأطفال بحساسية زائدة عن الكبار، ويفضلون دائمًا النوم فى غرفة دافئة، ولذلك العديد منهم يبدأ في البكاء عندما يكونون خارج أيدي والدتهم، فمن الأفضل املأ زجاجة ماء ساخن بالماء الفاتر وضعه بجانب ساقيه لكى يشعر بالدفئ وينام بشكل أسرع.



-تهدئة القولون

يعد مرض القولون من الأمراض المزمنة والتى يصعب التعامل معها بشكل دائم، ومن الطرق المفيدة التي تساعد على تقليل الألم هى استخدام زجاجة من الماء الساخن ووضعها على البطن مما يساعد على تقليل التشنجات والاسترخاء.



- تخفيف الآم الرقبة

يعانى الكثير من الأشخاص من آلام الرقبة التي تحدث نتيجة العمل لفترة طويلة أو التحرك بشكل خاطئ، ويمكن للماء الساخن أن تساعدك فى حل هذه المشكلة لأنها تعمل على استرخاء العضلات وتحسين الدورة الدموية.