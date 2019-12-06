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إيهاب توفيق: أفضل الغناء لـ نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
حل الفنان إيهاب توفيق ضيفا على برنامج برنامج "شريط كوكتيل"، الذي يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة الحياة، أمس الخميس، فى تمام العاشرة والنصف مساءً.

وقام إيهاب توفيق بالغناء مع مقدم البرنامج النجم هشام عباس، جنبًا إلى جنب مع بعض الأغانى الأخرى، حيث يتم عمل "كوكتيل" من الأغانى للبرنامج.

وعند سؤال إيهاب توفيق عن المطرب الشعبى الذى يفضل الغناء له، رد قائلا:"أكيد طبعا نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

برنامج "شريط كوكتيل" يذاع يوم الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.
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