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رياضة

We تقيم حفلا ضخما للمنتخب الأوليمبي بعد الفوز بأمم أفريقيا ..تفاصيل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:35 ص
صدى البلد
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نور عادل
تنظم شركة We حفل ضخم لتكريم المنتخب الأوليمبي بعد إنجاز الفوز ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والتي أقيمت في مصر مؤخرًا، بالإضافة للتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

ويعقد مسئولو بريزنتيشن راعي الكرة المصرية اجتماعات مكثفة مع نظرائهم في إتحاد الكرة ومسؤولي شركة we ، لبحث طريقة ومراسم الحفل والموعد الأفضل، الذي يراعي الارتباطات و المسابقات الكروية المختلفة.
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