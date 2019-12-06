We تقيم حفلا ضخما للمنتخب الأوليمبي بعد الفوز بأمم أفريقيا ..تفاصيل

تنظم شركة We حفل ضخم لتكريم المنتخب الأوليمبي بعد إنجاز الفوز ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والتي أقيمت في مصر مؤخرًا، بالإضافة للتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠



ويعقد مسئولو بريزنتيشن راعي الكرة المصرية اجتماعات مكثفة مع نظرائهم في إتحاد الكرة ومسؤولي شركة we ، لبحث طريقة ومراسم الحفل والموعد الأفضل، الذي يراعي الارتباطات و المسابقات الكروية المختلفة.