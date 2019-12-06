3 زيوت فعالة.. للحصول على قدمين كالحرير دون تشققات

تعانى الكثير من السيدات من الأقدام الجافة والمتشققة التى تسبب لها الكثير من الإزعاج والحرج، وخاصة في موسم الشتاء ولا يمكنك التخلص منها بطريقة بسيطة.



لكن موقع "BOLDSKY" قدم أهم الزيوت التى تساعدك فى التخلص من التشققات التي تصيب القدمين لوقت طويل وهي:-



1- زيت اللافندر

يعرف زيت اللافندر بتأثيره المهدئ، كما أنه يمكن أن يحافظ على ترطيب قدميك لفترة طويلة دون أن يكون دهنيًا، وله خصائص قوية مضادة للالتهابات تقلل من أي ألم قد تشعر به.



2- زيت النعناع

يعد زيت النعناع من الزيوت المغذية لقدميك الجافة، كما أنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، ويحتوي أيضًا على المنثول يساعد على تقليل أي ألم أو إزعاج.



3- زيت شجرة الشاى

يتكون زيت شجرة الشاي من خصائص مفيدة للبشرة كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم قوية التي تقضي على البكتيريا الضارة والالتهابات، ويساعد على تليين الجلد كما أنه يساعد على تقليل الحكة والتهيج الناجم عن جفاف الجلد على قدميك.