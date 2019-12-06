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مرأة

نفس مفعول السيجارة.. مشروب الإقلاع عن التدخين في أيام

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يحاول الكثير من المدخنين التوقف عن التدخين ولكن يفشل الكثير وذلك بسبب احتياج الجسم للنيكوتين، وقد يستخدم البعض ادوية تساعد على الإقلاع عن التدخين، وهناك من يلجأ إلى الطرق الطبيعية.

وقدم الدكتور محسن النادي المعالج بالطب البديل أفضل مشروب للتخلص من التدخين خلال 15 يومًا، وذلك من خلال تناول نصف كوب من عصير الطماطم مرة واحدة صباح كل يوم لمدة 15 يوما متتالية، قد يساعد على الإقلاع عن التدخين، لأنه يحتوي على مادة النيكوتين التي تدخل إلى الدم فتشبع الجسم وتكون بديلا لنيكوتين السجائر الضار.

كما أنه لابد من الامتناع عن السجائر، قبل تناول مشروب الطماطم، لأن الاثنين معا قد يحدث بينهما تضارب، مما يجعل الشخص يبالغ فى شرب السجائر أكثر من العادى.

ويحذر من الإكثار من تناول أكثر من نصف كوب عصير طماطم، لأنها تحتوي على الأوجزيلات، مشددا على أنه إذا كان جسم الشخص قابلا لتكوين الحصوات، قد يؤثر عليه تناول كميات كبيرة منها.
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