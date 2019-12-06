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تعليم

سوهاج الأزهرية تعلن عن حاجتها إلى وظيفة شيخ معهد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
سوهاج الأزهرية تعلن
سوهاج الأزهرية تعلن عن حاجتها إلى وظيفة شيخ معهد
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محمد شحتة
أعلنت إدارة التنسيق، بمنطقة سوهاج الأزهرية، عن حاجتها إلى وظيفة "شيخ معهد فتيات أولاد إسماعيل" التابع لإدارة المراغة، عن طريق الندب للعاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة، طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، وتطبيقًا لقانون 156 لسنة 2007م، الخاص بكادر المعلمين، وقانون 7 لسنة 2013 م ولائحته التنفيذية.

ويشترط في المتقدم، أن يكون من العاملين بوظائف المعلمين وما يقابلها (معلم أول (أ) بأقدمية سنتين – معلم خبير- كبير معلمين)، وأن يكون من الحاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب، وأن يكون من الحاصلين على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط (75 إلى أقل من 90 درجة) على الأقل في العامين السابقين للترقية.

كما يشترط في المتقدم، ألا يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم أكثر من (5) أيام متصلة، أو (10) أيام منفصلة، خلال عام الترشح للوظيفة، أو الجزاء بالإبعاد عن الأعمال الإشرافية والقيادية، أو تم إحالته إلى المحكمة التأديبية، أو النيابة العامة، أو الجهة الإدارية.

ويشترط تقديم بيان حالة (كمبيوتر - يدوي) مختوم ومعتمد من الإدارة التابع لها، علاوة على تقديم طلب باسم/ مدير الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، معتمد ومختوم من الإدارة التابع لها.

علما بأن أخر يوم لاستلام الأوراق هو العاشر من شهر ديسمبر الجاري.
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