أسوان فى ثوبها الجديد .. عاصمة الشباب الأفريقى تتزين وتتجمل لتكون في أبهى صورها لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة ديسمبر الحالى .. ومتوقع زيادة نسبة الإشغال السياحي لـ 100 %.. صور

= أسوان تتزين وتتجمل لتكون فى أبهى صورها لاستقبال ضيوف منتدى السلام والتنمية المستدامة

= استعدادات مكثفة بالتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية لإنهاء أعمال التطوير والتجميل = محافظ أسوان : العمل كفريق واحد وخلية نحل لتطوير وتجميل المدينة بجودة عالية ومتميزة = رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق للإستعداد للمنتدى = غرفة شركات السياحة : متوقع أن تصل نسب الإشغال السياحى خلال فترة المنتدى إلى نسبة الـ100%

















استعدادات متواصلة ومكثفة فى حالة من السابق مع الزمن تقوم بها الأجهزة المعنية داخل محافظة أسوان بالتنسيق مع الجهات المختصة للاستعداد الكامل لاستضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والمقرر انعقاده خلال يومي 11 و 12 ديسمبر الحالى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعددًا من قادة وزعماء دول العالم .





وفى هذا الصدد رصدت " صدى البلد " حالة الطوارىء الجارية بعاصمة الشباب الإفريقى والتى تتزين وتتجمل لتكون فى أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزارئريها من ضيوف المنتدى ، والزائرين لعروس الجنوب والمشتى العالمى حيث تظهر فى ثوبها الجديد باعتبارها قبلة لسياحة المؤتمرات والمنتديات ، بجانب كونها بانوراما جمالية لما تمتلكه من مقومات طبيعية وطبيعة خلابة وطقس دافئ وجو جاف وشمس مشرقة، وتنوع كبير فى الأنماط السياحية ما بين سياحة بيئية وترفيهية وعلاجية وسفارى وصيد ، وجزر نيلية ومحميات طبيعية .





وفى هذا السياق تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجديد فور ساعات من توليه المنصب الجديد منظومة العمل الجارية حيث يعمل الجميع كفريق واحد وكخلية نحل لتطوير وتجميل المدينة بجودة عالية ومتميزة بالتزامن مع بداية الموسم السياحى.





وقام المحافظ بجولات ميدانية متتالية بدءًا من مدخل المدينة شمالًا وحتى مطار المدينة جنوبًا مرورًا بالمواقع المستهدفة لزيارات الوفود القارية والدولية المشاركة فى المنتدى حيث أكد محافظ أسوان على ضرورة العمل على الشوارع والميادين الرئيسية لسرعة انهاء أعمال التطوير والتجميل المطلوبة.





وشدد اللواء أشرف عطية على أن تتم الأعمال بجودة عالية ومتميزة لتحقيق مبدأ الاستدامة وإظهارها فى أفضل صورة جمالية أمام زائريها مع بداية الموسم السياحى ، وكذلك لإستقبال الأحداث والمنتديات والمؤتمرات العالمية والإقليمية المماثلة.





وأمر المحافظ برفع كفاءة المراسى السياحية و الاهتمام بمسارات المشاة علي جانبي الطريق و الجزيرة الوسطى بالطرق ودعمها بالمزيد من أزهار وورود الزينة والإضاءة اللازمة ، مكلفًا المسئولين بزراعة المسطحات الخضراء على جانبى الطرق الرئيسية فى المواقع التى شهدت أعمال حفر وتركيب خطوط بنية تحتية.





وكلف اللواء أشرف عطية رئيس المدينة إلى ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة والإنارة العامة وتركيب وتجديد أعلام الجمهورية والمحافظة بأعمدة الإنارة وأعلى المبانى الحكومية والخدمية ، علاوة على إزالة الملصقات والإعلانات العشوائية التى تشوه المنظر العام للمدينة ، فضلًا عن إعادة الشئ لأصله للطرق بعد أعمال الحفر التى تمت لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.





وشدد أشرف عطية على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار العمل فى التطهير والتسليك للشبكات مع توزيع سيارات الشفط والسحب فى المواقع الساخنة التى تتكرر فيها ظاهرة الطفح والكسورات، وهو الذى يتوازى مع الالتزام بالتنوية وإبلاغ المواطنين وغرفة عمليات المحافظة قبل قطع مياه الشرب بوقت كاف حتى يتسنى لهم تدبير إحتياجاتهم من المياه وهو الذى ينطبق أيضًا فى حالة قطع التيار الكهربائى ، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف مع دعمها بالأطقم الطبية والكوادر البشرية المؤهلة ، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء ودعمها بمولدات إحتياطية لسرعة التعامل مع أى طوارئ أو فى حالة قطع التيار الكهربائى.





كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بضرورة النزول للشارع والعمل الميدانى بأقصى طاقة ممكنة لإعادة الإنضباط والشكل الجمالى للمدينة وباقى مراكز ومدن المحافظة.





ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه فى إطار التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة أعلنت المديرية عن رفع حالة الطوارىء والاستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تقرر وقف الإجازات والراحة لجميع العاملين بأقسام الطوارئ ، بالإضافة إلى توفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد الأطباء النوبتجية بقسم الطوارئ حتى إنتهاء فعاليات المؤتمر .





وفى نفس السياق قال خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان أنه متوقع أن تصل نسب الإشغال السياحى خلال فترة منتدى أسوان للسلام والتنمية الشاملة إلى نسبة الـ100% بالفنادق الثابتة والعائمة بمدينة أسوان السياحية.





وأضاف بأن المنتدى يضيف للمدينة السياحية المكانة التاريخية والجمالية لأسوان، خاصة أن ضيوف هذا المنتدى الهام هو ضيوف بارزة من شتى دول العالم وقاراته المختلفة والذين سيأتون إلى أسوان ليس لمجرد حضور فاعليات المنتدى ولكن للاستمتاع أيضًا بالمناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية والسياحية فيها.



