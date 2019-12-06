ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أضرار صحية تسببها كثرة مشاهدة الأطفال للتلفزيون.. أبرزها التوحد اللا جيني

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:32 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
يعد التلفزيون من أهم المسببات التي تؤثر على الأطفال بشكل سلبى، والعديد من العادات الخاطئة التى تقوم بها بعض الأمهات فى محاولة لإسكات طفلها أو تهدئته هى من خلال وضعة أمام التليفزيون أو التابليت ومشاهدة للفيديوهات المنتشرة على الأنترنت.

ويمكن أن تسبب هذه الفيديوهات الكثير من الأضرار على صحة الأطفال مثل الإصابة بالتوحد اللا جيني ، وقد نشر موقع "parents" أهم أعراض التوحد اللاجيني هى:-


1- عدم الاستجابة لكى عند محاولة التحدث له أو النداء علية
2- لا يتواصل معك بشكل مباشر
3- رفض الحضن أو الأحتواء ويقاوم أى حد يحاول يحضنه
4- عدم الاهتمام بالأشخاص من حولة ولا بيتفاعل معاهم في لعبهم أو مشاعرهم وبينفصل تماما عن كل اللى حواليه
5- يتأخر في الكلام ويمكن أن يتعدى العامين ولا يتحدث نهائيًا
6- يمكن أن يتحدث بطريقة غير مفهومة كأنها لغة جديدة ويغنى بيها كمان

لذلك يجب على جميع الأمهات التركيز التام مع الأطفال والبعد تماما عن الأجهزة الحديثة، والحرص على أن الطفل يلعب بيديه، ويتحرك بشكل مستمر.

وأن الأطفال تحت عمر الثلاث سنوات لا يشاهدوا التليفزيون أكثر من ساعتين في اليوم، ومش متواصلين، ويجب أن يكون المحتوى مفيد، وليست اناشيد تكرر بشكل دائم وخاطئ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للطفل.. 5 عادات اتبعيها للحفاظ على صحة طفلك

أبرزها السمنة والتأثير على الصحة العقلية.. أضرار مشاهدة التليفزيون على الأطفال

5 أطعمة يتناولها الأطفال يوميًا تؤدى إلى تآكل الأسنان

ترشيحاتنا

طارق سليمان: أنصح نجلي ومصطفى شوبير بالرحيل عن الأهلي

شاهد.. رد فعل هنا الزاهد وشقيقتها في تحدي «العلبة دي فيها ايه»

محمود فتح الله: انتهاء مشكلة مستحقاتي القديمة لدى نادي الزمالك

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 6/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

بنفس عقلية ترامب.. تكهنات حول ترشح ويست لرئاسة أمريكا وتولي كيم كارداشيان منصب السيدة الأولى

في عيد ميلاد شريهان.. قصة زواجها السري وأزمتها مع هذه الفنانة

AdvertisementS

ردا على فيديو مرتضى منصور.. النقاز يفجر مفاجأة بشأن أزمته مع الزمالك

رد صادم من ميتشو على اتهامات مرتضى منصور له

عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية

أخبار الرياضة.. رد صارم من ميتشو على اتهامات مرتضى منصور.. عدلي القيعي يرحب بـ الزمالك على إستاد الأهلي بشرط

موزة سعرها 2 مليون جنيه.. تثير ضجة حول العالم| تفاصيل القصة

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

واجهت السرطان وصُدمت بمقتل شقيقها.. في عيد ميلادها تعرف على مآسي شريهان

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

لعنة المهنة.. العثور على رسالة غامضة بجانب طبيبين بعدما قتلهما البواب

ماذا يحدث إذا تناولت القرنفل يوميا ؟.. علاج الضغط العالى الأبرز

أخبار الفن ليلا | قصة زواج شيرين السري .. رامي جمال يكشف حلم حياته

في عيد ميلاد شريهان.. قصة زواجها السري وأزمتها مع هذه الفنانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل ثلاجة الموتى.. قاتل يرقد إلى جانب ضحيته بعد أسبوع فقط من الجريمة في السعودية

بالأسود الحرير.. منة فضالي تتألق عبر انستجرام

موزة سعرها 2 مليون جنيه.. تثير ضجة حول العالم| تفاصيل القصة