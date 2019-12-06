أضرار صحية تسببها كثرة مشاهدة الأطفال للتلفزيون.. أبرزها التوحد اللا جيني

يعد التلفزيون من أهم المسببات التي تؤثر على الأطفال بشكل سلبى، والعديد من العادات الخاطئة التى تقوم بها بعض الأمهات فى محاولة لإسكات طفلها أو تهدئته هى من خلال وضعة أمام التليفزيون أو التابليت ومشاهدة للفيديوهات المنتشرة على الأنترنت.



ويمكن أن تسبب هذه الفيديوهات الكثير من الأضرار على صحة الأطفال مثل الإصابة بالتوحد اللا جيني ، وقد نشر موقع "parents" أهم أعراض التوحد اللاجيني هى:-





1- عدم الاستجابة لكى عند محاولة التحدث له أو النداء علية

2- لا يتواصل معك بشكل مباشر

3- رفض الحضن أو الأحتواء ويقاوم أى حد يحاول يحضنه

4- عدم الاهتمام بالأشخاص من حولة ولا بيتفاعل معاهم في لعبهم أو مشاعرهم وبينفصل تماما عن كل اللى حواليه

5- يتأخر في الكلام ويمكن أن يتعدى العامين ولا يتحدث نهائيًا

6- يمكن أن يتحدث بطريقة غير مفهومة كأنها لغة جديدة ويغنى بيها كمان



لذلك يجب على جميع الأمهات التركيز التام مع الأطفال والبعد تماما عن الأجهزة الحديثة، والحرص على أن الطفل يلعب بيديه، ويتحرك بشكل مستمر.



وأن الأطفال تحت عمر الثلاث سنوات لا يشاهدوا التليفزيون أكثر من ساعتين في اليوم، ومش متواصلين، ويجب أن يكون المحتوى مفيد، وليست اناشيد تكرر بشكل دائم وخاطئ.