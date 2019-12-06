لويس سواريز يتحدث العربية .. اقرأ التفاصيل

أعلن لويس سواريز نجم فريق برشلونه الإسباني عن قدرته على التحدث والكتابة باللغة العربية وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " .



وأعلن مذيع قناة " بي ان سبورتس " أن هناك مقابلة مع لويس سواريز ستذاع خلال الفترة المقبلة.



ليطلب منه إحدى المتابعين قائلة : " لابد وأن تعلمه القليل من الكلمات باللغة العربية"، ليرد سواريز : " شكرا ..اعرف العربية لا تقلقي ..ههه ".



يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.