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رياضة

لويس سواريز يتحدث العربية .. اقرأ التفاصيل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
لويس سواريز نجم
لويس سواريز نجم فريق برشلونه الإسباني
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ياسمين تيسير
أعلن لويس سواريز نجم فريق برشلونه الإسباني عن قدرته على التحدث والكتابة باللغة العربية وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " .

وأعلن مذيع قناة " بي ان سبورتس " أن هناك مقابلة مع لويس سواريز ستذاع خلال الفترة المقبلة.

ليطلب منه إحدى المتابعين قائلة : " لابد وأن تعلمه القليل من الكلمات باللغة العربية"، ليرد سواريز : " شكرا ..اعرف العربية لا تقلقي ..ههه ".

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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