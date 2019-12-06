مجلس إدارة نادي المنيا يكرم الملاكم الأمير أشرف الفائز ببطولة الجمهورية

كرم مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، الملاكم " الأمير أشرف" الفائز بالميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية الاخيرة مواليد 2003 .



وحضر التكريم الدكتور علي مجدي مشرف النشاط، والدكتورة رحاب سراج عضوا مجلس الإدارة، والدكتور عبدالحميد محمد المدير الفني للملاكمة، و احمد ضاحي إداري اللعبة، حيث تم تكريم اللاعب بمنحه ميدالية تشجيعية وشهادة تقدير ومبلغ مالي، نظير تألقه الملحوظ بالبطولة والفوز بها.



وقدم رئيس النادي الشكر للاعب على مستواه القوي خلال البطولات الاخيرة حتى تمكن من الفوز بالبطولة الأخيرة ورفع اسم النادي عاليا، معربا عن امنيته بحصد المزيد من البطولات لجميع اللاعبين في كافة الأنشطة المختلفة.