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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 -12 -2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:57 ص
فريق انتر ميلان
فريق انتر ميلان
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 6 -12 -2019 العديد من المباريات الهامه في مختلف البطولات العالمية أبرزها دوري أبطال افريقيا والدوري الإيطالي وبطولة كأس مصر

ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 -12 -2019

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

فيتا كلوب X الرجاء الرياضي - 6:00 مساءا - beIN Sports 1
الترجي الرياضي X شبيبة القبائل - 9:00 مساءا - beIN Sports 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان X روما - 9:45 مساءا - beIN Sports 4

مواعيد مباريات كأس مصر

سموحة X العبور - 2:30 ظهرا - أون سبورت
إنبي X الترسانة - 5:00 عصرا - أون سبورت
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