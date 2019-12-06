مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 -12 -2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 6 -12 -2019 العديد من المباريات الهامه في مختلف البطولات العالمية أبرزها دوري أبطال افريقيا والدوري الإيطالي وبطولة كأس مصر



ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 -12 -2019



مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا



فيتا كلوب X الرجاء الرياضي - 6:00 مساءا - beIN Sports 1

الترجي الرياضي X شبيبة القبائل - 9:00 مساءا - beIN Sports 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



إنتر ميلان X روما - 9:45 مساءا - beIN Sports 4



مواعيد مباريات كأس مصر



سموحة X العبور - 2:30 ظهرا - أون سبورت

إنبي X الترسانة - 5:00 عصرا - أون سبورت