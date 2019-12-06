ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ البحيرة : غلق 78 صيدلية مخالفة وإلغاء ترخيص 2

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:14 ص
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تواصل مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة حملاتها للرقابة على المنشآت الصحية وضبط وغلق المخالف منها تأكيدا على هيبة الدولة و القانون كما منحت المديرية العديد من التراخيص للمنشآت الطبية المستوفاة لشروط الترخيص

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة غلق ٧٨صيدلية مخالفة بدائرة المحافظة مشددا على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل الوزارة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة .

ومن جانبه اعلن الدكتور يسرى بيومي - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن تحرير 125 محضر، لصيدليات مخالفة خلال شهر نوفمبر الماضي مشيرا إلى تنفيذ ٧٨ قرار غلق إداري لصيدليات مخالفة ولعدم وجود مدير بالإضافة إلى إلغاء ترخيص صيدليتن ومنح تراخيص لعدد27 مؤسسة .

وأكد وكيل صحة البحيرة أهمية الرقابة على الصيدليات من خلال حملات يومية على جميع المنشآت الطبية لمتابعتها اولا بأول وخاصة الصيدليات المتواجدة فى المناطق الريفية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بدائرة المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 33 ألف قرص دوائي داخل صيدلية مخالفة بالزقازيق

ضبط 10 آلاف قرص أدوية مهربة وتشميع صيدلية مخالفة بفاقوس

بسبب المخالفات.. غلق صيدليات بالمنيا وتحرير 57 محضرا

لسلامة المواطنين.. إغلاق 12 منشأة طبية مخالفة في الدقهلية

ترشيحاتنا

الشيخ عماد بقري: أحب الأذان منذ نعومة أظافري.. والكلمات لا تصف سعادتي برفعه في الحرم المكي | فيديو

أخبار الفن| هجوم شرس على غادة عبد الرازق بسبب خالد النبوي.. غياب أهل الفن عن عزاء محمد خيري

بمكونات من مطبخك .. اقضي على قشرة الشعر نهائيًا

عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية

رسالة هامة من عدلي القيعي إلى جمهور الأهلى بعد حق الانتفاع بملعب السلام

بسبب حركة تلقائية نقوم بها يوميا.. شاب يصاب بسكتة دماغية مفاجئة

AdvertisementS

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

لحم حمير ولا كلاب .. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل

لعنة المهنة.. العثور على رسالة غامضة بجانب طبيبين بعدما قتلهما البواب

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا

في عيد ميلاد شريهان.. قصة زواجها السري وأزمتها مع هذه الفنانة

ليلة المباراة .. تغييرات كبيرة فى الأهلى قبل مواجهة الهلال السوداني

عدلي القيعي: عنف طارق حامد سندفع ثمنه دوليا بسبب التحكيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة.. علامات خضراء تظهر بصدور الدجاج

بنفس عقلية ترامب.. تكهنات حول ترشح ويست لرئاسة أمريكا وتولي كيم كارداشيان منصب السيدة الأولى

لعنة المهنة.. العثور على رسالة غامضة بجانب طبيبين بعدما قتلهما البواب