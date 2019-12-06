محافظ البحيرة : غلق 78 صيدلية مخالفة وإلغاء ترخيص 2

تواصل مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة حملاتها للرقابة على المنشآت الصحية وضبط وغلق المخالف منها تأكيدا على هيبة الدولة و القانون كما منحت المديرية العديد من التراخيص للمنشآت الطبية المستوفاة لشروط الترخيص



قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة غلق ٧٨صيدلية مخالفة بدائرة المحافظة مشددا على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل الوزارة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة .



ومن جانبه اعلن الدكتور يسرى بيومي - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن تحرير 125 محضر، لصيدليات مخالفة خلال شهر نوفمبر الماضي مشيرا إلى تنفيذ ٧٨ قرار غلق إداري لصيدليات مخالفة ولعدم وجود مدير بالإضافة إلى إلغاء ترخيص صيدليتن ومنح تراخيص لعدد27 مؤسسة .



وأكد وكيل صحة البحيرة أهمية الرقابة على الصيدليات من خلال حملات يومية على جميع المنشآت الطبية لمتابعتها اولا بأول وخاصة الصيدليات المتواجدة فى المناطق الريفية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بدائرة المحافظة.