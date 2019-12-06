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بين الناس

استجابة لصدى البلد.. محافظة القاهرة تكلف بإزالة الباعة الجائلين من المعادي.. صور

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:22 ص
المعادي
المعادي
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مصطفى كرم
استجابة محافظة القاهرة شكاوي اهالي المعادي لموقع صدى البلد الإخباري من انتشار الباعة الجائلين بالشوارع وتعطيل الحركة المرورية بالمنطقة.

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حملات إزالة للباعة الجائلين بشوارع المعادي للحفاظ على المظهر العام للمكان بإشراف محمد كمال المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة .

ويقدم موقع صدي البلد الشكر لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال علي سرعة الاستجابة والدور الإنساني الذي تقوم به المحافظة لمساندة المواطنين.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
استجابة لصدى البلد.. محافظة القاهرة تكلف بإزالة الباعة الجائلين من المعادي.. صور
استجابة لصدى البلد.. محافظة القاهرة تكلف بإزالة الباعة الجائلين من المعادي.. صور
استجابة لصدى البلد.. محافظة القاهرة تكلف بإزالة الباعة الجائلين من المعادي.. صور
استجابة لصدى البلد.. محافظة القاهرة تكلف بإزالة الباعة الجائلين من المعادي.. صور
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