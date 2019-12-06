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أخبار العالم

القوات السنغالية تنجح في اختبار قواتها في مكافحة الإرهاب

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:41 ص
القوات السنغالية
القوات السنغالية - أرشيفية
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أ ش أ

قالت أجهزة الأمن وقوات الدفاع السنغالي إنها نجحت في اختبار تم تنفيذه في منطقة جنوب السنغال بنجاح ضد هجوم إرهابي محتمل تمت محاكاته في اقليم زيكنشور.

وذكرت الاذاعة السنغالية اليوم أن قوات الدفاع والأمن تمكنت في مناطق كولدا وسدييو وزيغينشور من إيقاف هجوم إرهابي محتمل، مضيفة أن وسط مدينة زيغينشور كان مغلقًا بالفعل وتوقفت حركة المرور وانتشرت قوات الدفاع والأمن في شوارع المدينة وأثارت المناورات الفضول لدى السكان.

ووسط ضوضاء المركبات العسكرية وإطلاق النار والصراخ، سقطت ضحايا محتملون على الأرض وأخذت رهائن قبل اعتقال أربعة إرهابيين.

ونقلت الإذاعة عن العقيد أمادو عثمان با قائد الفيلق الجنوبي إعرابه عن ارتياحه للمحاكاة الهادفة إلى اختبار نظام مكافحة الإرهاب في المنطقة الجنوبية، مضيفة أنه تم إتقان العملية بسرعة في غضون ساعة ونصف، وتم وضع نظام مكافحة الإرهاب في وضع جيد، وتم اختباره جيدًا، ووضعنا قواتنا الدفاعية تحت الاختبار وهي سريعة الاستجابة.

وأشار إلى أنهم تلقوا تنبيهًا بشأن احتجاز رهينة وهجوم إرهابي في ميناء زيغينشور ووضعوا آلية لوقف القتل والسيطرة على الإرهابيين.
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