أهالي صفط اللبن يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

أرسل القارئ حمدان العدوي شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد عن انتشار الكلاب الضالة بمنطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة.



وقال العدوي في شكواه: "نحن أهالى صفط اللبن نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، موضحا أنهم قاموا بتقديم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.



وطالب المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.