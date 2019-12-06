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بين الناس

أهالي كليوباترا بالاسكندرية يشكون من انتشار الباعة الجائلين بالشوارع

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسلت القارئة مروة العدوي المقيمة بمنطقة كليوباترا بمحافظة الاسكندرية شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من الإشغالات بالمنطقة.

وقالت العدوي في شكواها:"نحن سكان شارع سليمان محمود بمنطقة كليوباترا بمحافظة الاسكندرية نشكوا من انتشار إشغالات الباعة الجائلين بسوق الزنانيري الذي تم ازالته عده مرات ما يسبب إعاقة المارة ومنعهم من الوصول الى منازلهم، موضحة أنها أرسلت عدة شكاوي للحي لكن دون جدوي

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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