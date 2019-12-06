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أخبار البلد

الكاتب الإماراتي إبراهيم بهزاد يشيد بموقف طريف لطفل أثناء دعمه لسياحة مصر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:46 ص
ابراهيم بهزاد
ابراهيم بهزاد
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مصطفى كرم
دَعَمَ الكاتب الإماراتي إبراهيم بهزاد، السياحة في مصر؛ عبر إجراء عدة جولات في شوارع القاهرة لإبراز السحر والجمال الحقيقي للشوارع التاريخية والأثرية وذلك من منطقة مصر القديمة.

ونشر إبراهيم بهزاد فيديو طريف له مع أحد الأطفال أثناء تصويره فيديو وهو يجلس على قهوة بشارع المعز ليقبله الطفل أثناء الفيديو وهو ما أسعد المدون الإماراتي.

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎موقف عفوي.  وجميييييل جدًا... يوضح طيب أصلك و حب الناس ليك.  و كمان عفوية وطيبة المصريين كبار و صغار" و "‏‎احنا شعب طيب وبيحب اللي يحبه" و "‏‎ربنا يبارك فيك ويحفظك" و "‏‎ضريبة ان المصريين بيحبوك يا أ. إبراهيم".

ويشتهر المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد بدعمه الشديد لمصر والمصريين في كثير من المواقف السياسية والاجتماعية، والدفاع عنها ضد أي هجوم خارجي، كما أطلق عدة حملات سابقة لدعم السياحة بمصر عبر حسابه على تويتر.
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