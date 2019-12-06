الزمالك 2004 يتعادل سلبيا مع سموحة

تعادل فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٤ لكرة القدم بقيادة سيد حنفى سلبيا مع نظيره فريق سموحة بقيادة حسين عامر فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الجمهورية .



لعب سموحه معظم فترات الشوط الثاني بتسعة لاعبين بعد طرد محمد شريف مودى ، محمود ماهر فى الدقيقتين ٧٠ ، ٨٠ من المباراة.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى ٢٧ نقطة ويرتفع رصيد سموحة إلى ٩ نقاط .