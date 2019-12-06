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رياضة

الزمالك 2004 يتعادل سلبيا مع سموحة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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اسلام عودة
تعادل فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٤ لكرة القدم بقيادة سيد حنفى سلبيا مع نظيره فريق سموحة بقيادة حسين عامر فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الجمهورية .

لعب سموحه معظم فترات الشوط الثاني بتسعة لاعبين بعد طرد محمد شريف مودى ، محمود ماهر فى الدقيقتين ٧٠ ، ٨٠ من المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى ٢٧ نقطة ويرتفع رصيد سموحة إلى ٩ نقاط .
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